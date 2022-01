Bruttoinlandsprodukt im Winter geschrumpft : Banges Warten auf den Aufschwung 2022

Berlin Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Corona-Jahr 2021 zwar um stattliche 2,7 Prozent gewachsen – das ist aber deutlich weniger, als vor einem Jahr erwartet worden war. Lieferengpässe und Omikron-Welle ließen die Wirtschaft im Winter schrumpfen, der Aufschwung lässt auf sich warten. Er soll nun ab Frühjahr kommen – aber die Konjunkturlage bleibt wackelig und unsicher.

Die Exportnation Deutschland hinkt beim Wachstum den anderen Euro-Schwergewichten zwar deutlich hinterher. So geht die EU-Kommission in ihrer jüngsten Prognose davon aus, dass Frankreich (plus 6,5 Prozent), Italien (6,2 Prozent) und Spanien (4,6 Prozent) im Vorjahr teilweise mehr als doppelt so stark zugelegt haben. Allerdings sind diese Länder in der Rezession 2020 konjunkturell auch viel massiver unter die Räder gekommen.