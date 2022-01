Lindner verteidigt Kurs : Bund braucht 2021 weniger Schulden als geplant

Berlin Der neue Finanzminister, Christian Lindner, will „sorgsam“ mit den Steuergeldern umgehen. Viel Kritik gibt es allerdings an einer Umschichtung über einen Nachtragshaushalt.

Der Bund hat im vergangenen Jahr weniger Schulden machen müssen als geplant. Trotz des Nachtragshaushalts sei die Nettokreditaufnahme um 24,8 Milliarden Euro geringer ausgefallen als gedacht, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Freitag im Bundestag. „Wir tun also das, was nötig ist. Aber es wird nicht ausgereizt, was möglich wäre“, sagte Lindner.