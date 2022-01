Brauchtum in Radevormwald : In Önkfeld startet Planung fürs Erntedankfest 2022

Önkfeld Ob das Erntedankfest 2022 an drei Tagen stattfinden wird, oder verkürzt wird, ist ebenfalls eine erste Überlegung. 2021 wurde das Erntedankfest aufgrund der Corona-Pandemie und zu vielen Einschränkungen erneut abgesagt.

In der Kulturgemeinde Önkfeld gibt es in diesem Frühjahr zwar keine großen Veranstaltungen, aber die Planungen für das Erntedankfest 2022 sollen bald starten. Der Vorsitzende des Vereins Jürgen Fischer will sich in diesem Monat mit dem Vorstand und dem Festausschuss treffen, um in die Planungen einzusteigen. 2021 wurde das Erntedankfest aufgrund der Corona-Pandemie und zu vielen Einschränkungen erneut abgesagt. In diesem Jahr soll das traditionsreiche Fest wieder stattfinden und zwar, wenn möglich, am ersten Oktober-Wochenende. Es gibt bereits erste Überlegungen, wie das Erntedankfest nach oder mit Corona stattfinden könnte.