Zum schwierigen Umgang mit Russland : Kaltes Gas, kalter Krieg

Meinung Der Umgang mit Russland und dessen aggressiver Außenpolitik stellt den Westen vor Probleme. Nato und EU können Provokationen und Menschenrechtsverletzungen nicht ignorieren, aber sie brauchen Putin zur Lösung mehrerer Krisen weltweit.

Mit Russland geht es zurzeit nicht. Aber ohne geht es auch nicht. Wladimir Putin arbeitet seit geraumer Zeit mit einiger Kraft an einer Art Wiederbelebung des früheren Sowjetimperiums. Der Landraub der Halbinsel Krim 2014 war für ihn nur ein militärischer Handstreich. Für den Westen war es ein Schock, weil erstmals seit Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa die Nachkriegsordnung mindestens in Frage gestellt worden war. Mehr noch: Putin hat es gewagt, Grenzen gewaltsam zu verändern und später noch einen hybriden Krieg in der Ostukraine angezettelt, den er weiter am Laufen hält. Die fälligen Sanktionen des Westens haben Russland bis heute kaum beeindruckt. Dass die Krim jemals wieder ukrainisches Staatsgebiet wird, dürften selbst kühnste Europäer nicht mehr wirklich erwarten.

Deutschland fällt in dieser Lage eine besondere Rolle zu. Als größte Volkswirtschaft in Europa pflegt es auf vielen Ebenen Kontakte mit Russland und dem Kreml. Die neue Bundesregierung hätte also Mittel in der Hand, auch wenn nicht wirklich klar ist, woran Außenministerin Annalena Baerbock denkt, wenn sie Russland „harte Konsequenzen“ für den Fall eines Eingreifens in der Ukraine androht. Die Regierung in Berlin versucht derzeit, das eingeschlafene Normandie-Format von Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine für ein Ende des Krieges in der Ostukraine wieder zu beleben. Der Abzug schwerer Waffen aus dem umkämpften Donbass -- im Abkommen von Minsk lange vereinbart, aber nie wirklich umgesetzt – wäre ein großer Schritt nach vorn. Weder die Regierung in Kiew noch die Regierung in Moskau bewegen sich wirklich.