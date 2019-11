Angela Merkel abgelöst : Das ist Deutschlands neue beliebteste Politikerin

Berlin Die Bundeskanzlerin muss ihren ersten Platz als beliebteste Politikerin räumen. Laut einer neuen Umfrage wurde sie überholt. Beliebteste Unionspolitikerin bleibt Merkel aber trotzdem.

Die frühere Fraktionschefin der Linkspartei im Bundestag, Sahra Wagenknecht, ist einer Umfrage zufolge unter den Wählern in Deutschland beliebt wie nie. Im wöchentlichen Ranking des Instituts Insa erreicht Wagenknecht diese Woche 114 Punkte (plus sieben Punkte zur Vorwoche) und rangiert damit erstmals auf Platz 1 der Gesamtliste von insgesamt 22 Spitzenpolitikern, wie des Nachrichtenmagazin "Focus" in einem Vorabbericht mitteilte. Sie verdrängt damit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die mit einem Zustimmungswert von 111 Punkten (plus ein Punkt) auf Platz 2 fällt.