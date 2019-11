Klöckner nimmt Verbraucher in die Pflicht : „Wer Bio auf den Feldern will, muss Bio kaufen“

Berlin Bio-Produkte kommen nicht von alleine ins Regal, sagt Bundesagrarministerin Julia Klöckner. Sie hat die Einflussmöglichkeiten der Konsumenten hervorgehoben.

Diese hätten eine Mitverantwortung, um zu mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft zu kommen Man müsse sich bewusst machen, dass jedes ausgewählte Produkt eine Bestellung auslöse, sagte Klöckner anlässlich einer Veranstaltung zum 70-jährigen Bestehen des Ministeriums am Mittwoch in Berlin. „Wer Bio auf den Feldern will, muss Bio kaufen.“ Dies gelte auch für mehr Tierwohl in den Ställen.