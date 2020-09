Aktuelle Stunde in Berlin : Lambrecht will mit Gesetz gegen Verschwörungsmythen vorgehen

Berlin Wegen zahlreicher Verschwörungsmythen in der Pandemie dringt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht auf ein Demokratiefördergesetz. Dauerhafte Demokratie-Initiativen seien auf lange Sicht die „stärkste Waffe“ gegen Extremisten, sagte sie am Donnerstag im Bundestag.

Die Debatte unter dem Titel „Keine Toleranz für die Feinde der Demokratie: Extremismus bekämpfen, Polizei und Justiz stärken“ war auf Verlangen der Fraktionen von Union und SPD auf die Tagesordnung gesetzt worden. Die Abgeordneten diskutierten über die jüngsten Krawalle in Leipzig nach der Räumung eines besetzten Hauses sowie über die Corona-Demonstration Ende August in Berlin , bei der Demonstranten die Absperrungen vor dem Reichstagsgebäude durchbrochen und schwarz-weiß-rote Reichsflaggen geschwenkt hatten.

Justizministerin Lambrecht dankte den Polizisten, die sich „einer aufgestachelten Meute“ in Leipzig und Berlin entgegengestellt hätten. In unserem Interview [RP+-Artikel] erläuterte sie, warum ein Demokratiefördergesetzes nötig sei. „Ein großes Problem ist, dass viele gesellschaftliche Projekte zur Stärkung der Demokratie nur eine befristete Finanzgrundlage haben.“ So könnten die Organisationen nicht längerfristig planen und es sei schwer, kompetente Mitarbeiter auf Dauer zu halten. Dabei brauche es bei Verschwörungsmythen „viel mehr Aufklärung für einen kritischen Umgang mit Informationen im Netz“. Schon in der Schule müsse die Kritikfähigkeit der Kinder gestärkt werden, damit sie nicht auf „dumpfe Parolen und idiotische Mythen hereinfallen“. Denn Menschen, die ernsthaft behaupteten, Deutschland werde in Wahrheit von Echsenwesen regiert, seien Sachargumenten nicht mehr zugänglich.