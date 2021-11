Charlottesville : US-Gericht verurteilt Organisatoren von Neonazi-Demo

Washington 2017 war ein US-Neonazi bei einem Aufmarsch in Charlottesville mit seinem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren. Nun fand ein Zivilverfahren gegen die Organisatoren statt.

Mehr als vier Jahre nach dem Tod einer Gegendemonstrantin am Rande einer Neonazi-Demo in den USA hat ein Gericht die Organisatoren der Demonstration zu mehr als 25 Millionen Dollar (22 Millionen Euro) Schadenersatz verurteilt. Die Geschworenen trafen ihr Urteil am Dienstag (Ortszeit) in einem von neun Einwohnern der Stadt Charlottesville in Virginia angestrengten Zivilverfahren.