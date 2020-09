Bundesregierung zur Pandemie : „Ältere kommen mit Einsamkeit besser klar“

Berlin Die FDP bezweifelt das und spricht von einer „Einsamkeitspandemie“. Eine Expertenkommission müsse dazu forschen und der Politik Empfehlungen vorlegen, um jetzige Fehler bei der nächsten Pandemie zu vermeiden.

Alte Menschen verkraften die Einsamkeit in der Corona-Krise nach Ansicht der Bundesregierung besser als jüngere. Ältere – sofern sie in Altenpflegeheimen nicht isoliert wurden – „taten und tun sich weniger schwer mit dem Zuhausebleiben, dem Verzicht auf das übliche Maß an Kontakten und auch insgesamt mit der Situation, was Gerontologen auf Krisenerfahrung zurückführen“, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Dabei beruft sich das Gesundheitsministerium auf Umfragen sowie Berichte von Akteuren aus der Seniorenarbeit.