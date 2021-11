Magdalena Andersson folgt auf Stefan Löfven : Schweden bekommt erstmals Ministerpräsidentin

Kopenhagen Die Politikerin Magdalena Andersson schafft es, das historische Kapitel zu eröffnen. Sie wird voraussichtlich eine Minderheitsregierung bilden.

Schweden hat erstmals eine Regierungschefin. Das Parlament bestimmte Magdalena Andersson am Mittwoch zur Nachfolgerin von Ministerpräsident Stefan Löfven. 117 Abgeordnete votierten für Andersson, 174 gegen sie. 57 Abgeordnete enthielten sich, ein Parlamentsmitglied fehlt. Wenn keine Mehrheit von mindestens 175 der 349 Abgeordneten im schwedischen Parlament gegen einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Ministerpräsidentenamt stimmt, kann dieser oder diese gemäß der Verfassung regieren.

Die 54-jährige Andersson war bislang Finanzministerin. Sie ist neue Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei. Löfven hatte den Vorsitz im November abgegeben. Die neue Regierung wird voraussichtlich am Freitag gebildet. Erwartet wird, dass Andersson eine Minderheitsregierung mit der Grünen Partei bildet.

Andersson sagte nach Kakabavehs Rede im Parlament, die Ansprache habe sie berührt. „Sie (Kakabaveh) hat genau auf den Punkt gebracht, was ich gedacht habe“, sagte Andersson. Nach ihrer Ernennung bekam sie stehende Ovationen und einen Strauß roter Rosen. „Ich bin zur ersten Ministerpräsidentin von Schweden gewählt worden und weiß, was das für Mädchen in unserem Land bedeutet.“