Ehemalige Bürgermeisterin : Afghanische Frauenrechtlerin Ghafari in Deutschland angekommen

Afghanische Frauenrechtlerin Ghafari in Deutschland angekommen

Düsseldorf Die ehemalige Bürgermeisterin der afghanischen Stadt Maidan Schahr Zarifa Ghafari ist am Flughafen Köln-Bonn angekommen. Dort traf sie sich mit Ministerpräsident Armin Laschet.

Die vor den radikalislamischen Taliban geflohene afghanische Frauenrechtlerin Zarifa Ghafari ist in Deutschland gelandet. Wie die nordrhein-westfälische Staatskanzlei in der Nacht zum Dienstag im Online-Dienst Twitter mitteilte, traf die ehemalige Bürgermeisterin der afghanischen Stadt Maidan Schahr am Montagabend Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Die Staatskanzlei veröffentlichte ein Foto, auf dem Laschet und Ghafari beim Gespräch zu sehen waren.