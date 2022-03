Hilfe für Ukraine : Sparkasse HRV unterstützt gemeinnützige Vereine

Ratingen Gemeinnützige Vereine und Einrichtungen, die Kunden der Sparkasse HRV sind und sich für konkrete Projekte zugunsten Kriegsgeflüchteter engagieren, können ab sofort Spenden zur Finanzierung beantragen.

Der Krieg in der Ukraine hat in kürzester Zeit Millionen von Menschen heimatlos gemacht: Sie fliehen aus völlig zerstörten Städten in Regionen, die ihnen mehr Sicherheit bieten. Viele Geflüchtete verlassen ihre Heimat und suchen Schutz in anderen europäischen Ländern – unter anderem in Deutschland.