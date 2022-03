Kulturrucksack : Ausflügler besuchen die Essener Gruga

Ratingen Spannende Tour mit Entdeckungen in der näheren Umgebung: Der jüngste „Kulturrucksack“-Ausflug führte eine Ratinger Schülergruppe in den Essener Grugapark.

(RP) Die 1929 eröffnete „Große Ruhrländische Gartenbauausstellung“ – kurz Gruga – ist einer der weitläufigsten und schönsten Stadtparks in Deutschland. Hier durften sich die Ausflügler auf einen geführten Rundgang sowie auf eine spannende Rallye durch den Open-Air-Skulpturenpark freuen, mit anschließender Siegerehrung und Preisverleihung. Der nächste kostenfreie Ausflug für Zehn- bis 14-Jährige findet in den Osterferien am Mittwoch, 13. April, statt. Ziel ist dann die Landeshauptstadt Düsseldorf, verbunden mit einer Rallye rund um die Rheinpromenade sowie dem Besuch der Ausstellung „Reisezeit – Zeitreisen“ von Dieter Nuhr im Hetjens-Museum. Anmeldungen nimmt Michael Baaske vom Jugendamt per E-Mail unter info@spielmobilfelix.de entgegen.