Gesamtschule Ratingen : Schüler, Eltern und Lehrer spenden Lebensmittel

20 Kartons, gefüllt mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, wurden gesammelt und auf einen Lkw geladen. Die Hilfsbereitschaft an der Schule war enorm.

Der Blick in die Medien macht aktuell fassungslos. Es herrscht Krieg, mitten in Europa. Um die akute Not in der Flüchtlingsversorgung zu lindern, hat die Martin-Luther-King- Gesamtschule Ratingen an einer Sachspendenaktion des Round Table 26 und 191 aus Essen teilgenommen.

Die Organisation, die jährlich mit dem Weihnachtspäckchenkonvoi Waisenhäuser in Bulgarien, Moldawien, Rumänien und der Ukraine besucht und mit liebevoll verpackten Geschenken Kinderaugen zum Strahlen bringt, nutzt nun ihre Ansprechpartner und ihr logistisches Netzwerk, welches Hilfsgüter an die Landesgrenze Moldawiens mit der Ukraine bringen soll.

Innerhalb von knapp zehn Tagen hat die MLKG 20 Kartons voll Spenden gesammelt. Die Bandbreite ging hierbei von Konserven über Nudeln bis hin zu Zahnbürsten und weiteren Kosmetikartikeln. Die Spendenbereitschaft war enorm und es füllte sich Karton um Karton. Schüler kamen schwer beladen zur Schule, Eltern brachten große Einkaufstaschen vorbei und suggerierten, dass sie bei Bedarf auch noch einmal in den Supermarkt fahren und weitere Dinge kaufen könnten. Lehrer brachten ebenfalls große Taschen mit Einkäufen mit. Eltern, die selbst als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, kamen mehrfach in die Schule, um Spenden abzugeben. Sie seien damals herzlich aufgenommen worden und wollten nun auch Gutes tun, so eine Mutter.