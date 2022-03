Zusammenarbeit mit der Gesamtschule in Hamminkeln : Zeitzeugen berichten über den Zweiten Weltkrieg

Die drei US-Veteranen Oliver Harris (v.l.), Robert White und Sydney Levit berichten den Schülern von der Luftlandeaktion. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Amerikanische Veteranen und Nachfahren waren in der Gesamtschule zu Gast und stellten sich Fragen der Schüler. Anlass ist der Jahrestag der größten Luftlandeaktion der Kriegsgeschichte, die 1945 um Hamminkeln herum ablief.

Anlässlich des Jahrestages der „Operation Varsity“ hat wieder eine Gruppe amerikanischer Veteranen und Nachfahren von Weltkriegsteilnehmern eine Stippvisite an der Gesamtschule Hamminkeln gemacht. Die Gruppe sah sich nicht nur die Örtlichkeiten an, an denen sie als junge Soldaten der Alliierten bei der größten Luftlandeaktion aller Zeiten teilgenommen hatten und kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs vorgerückt waren. Die drei Veteranen Oliver Harris, Robert White und Sydney Levit gingen auch zur Schule.

Am Mittwoch besuchten sie den bilingualen Gesellschaftslehrekurs des zehnten Jahrgangs und die Schüler der Einführungsphase der Gesamtschule, die im letzten Schuljahr am bilingualen Gesellschaftslehreunterricht teilnahmen, im Lernhaus an der Diersfordter Straße. Unter der US-amerikanischen Flagge antworteten sie auf Fragen der Schüler. Etliche von ihnen hatten bei der Vorbereitung für diese sehr authentische Art des Unterrichts zum ersten Mal vom lokal- wie weltpolitischen Kriegsereignis auf Hamminkelner Boden erfahren.

Info Größte Luftlandeaktion in Hamminkeln Operation John Kormann wuchs in einer deutschsprachigen Familie in New York auf. Er war Sohn einer deutschen Mutter, die aus Bremen stammte, und eines aus Wien gebürtigen Vaters. Am 24. März 1945 war er zusammen mit über 16.000 britischen und amerikanischen Fallschirmjägern sowie 1590 Transport- und Schleppflugzeugen und 1346 Lastenseglern an der „Operation Varsity“ beteiligt. Tote und Gefangene Bei der „Operation Varsity“ handelte es sich um die bislang größte Luftlandeoperation, die an einem einzigen Tag an einem Ort durchgeführt wurde und zum Tod von mehr als 1000 alliierten Truppen und zur Gefangennahme von 3500 deutschen Soldaten führte. Die Zahl der deutschen Zivilopfer ist unbekannt.

Mit dabei bei der schulischen Veranstaltung war auch Andrea Kormann-Lowe. Ihre Nähe zu Hamminkeln hat eine besondere Bewandnis. Ihr Vater John Kormann war Fallschirmjäger und Offizier der US 17th Airborne Division (siehe Infobox). Er hatte als 20-Jähriger an der Luftlandeaktion der Alliierten am 23./24. März 1945 teilgenommen und 14 im Luftschutzkeller eines Bauernhofes ausharrende Frauen und Kinder verschont, als er erkannte, dass es sich um Zivilisten handelte. Erst hatte er dort feindliche Soldaten erwartet. Seine Mutter hatte in einem Brief gebeten, deutsche Zivilisten zu verschonen. Eine rührende und wahre Geschichte, die erzählt, dass es Barmherzigkeit gab, auch wenn sich Feinde bekämpften.

Die gut vorbereiteten Schüler rückten mit einem ganzen Fragenkatalog an, den sie mutig auf Englisch vortrugen. Sie hatten sich mit ihren Lehrkräften Sandra Reeve und Christian Ströhl zuvor inhaltlich mit den Geschehnissen rund um Hamminkeln auseinandergesetzt. Dabei lernten sie durch Quellen auch die Geschichte von John Kormann und so die Perspektive der amerikanischen Fallschirmjäger kennen.

Durch Berichte von Augenzeugen und Gespräche in der Familie wurde auch die Perspektive deutscher Soldaten und Zivilisten erkundet. Karten und selbst erarbeitete Fragen wurden entwickelt, mit einer Power-Point-Präsentation beim Besuch der Veteranen am Mittwoch die lokalen und geschichtlichen Informationen nachvollziehbar gemacht. „Die Vorarbeit war sehr positiv, alle waren engagiert dabei“, sagte Sandra Reeve. Klar auch, dass auf die aktuellen kriegerischen Ereignisse in der Ukraine hingewiesen wurde. Schulleiterin Anette Schmücker betonte, wie glücklich man darüber sein könne, dass ihre Schüler in Frieden und in einer Demokratie aufwachsen würden.