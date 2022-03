Erich-Kästner-Schule : Schüler sammeln Lebensmittel für die Ratinger Tafel

Der Krieg in der Ukraine auch bei Schülern der Erich-Kästner-Schulein West ein Thema. Sie wollten helfen, nur wie?

Aufgrund des Artikels „Tafel befürchtet Engpass bei frischen Lebensmitteln“ in der Rheinischen Post kam dann die Idee, dass das eine Aktion ist, an der sich die Schulgemeinschaft gut und auch gerne beteiligen kann. Wenn jedes Schulkind etwas an Lebensmitteln beiträgt, könnten sie auch mit vermeintlichen „Kleinigkeiten“ in der Menge viel bewirken. Zudem könnten alle, die helfen möchten mit Gewissheit davon ausgehen, dass die Spenden auch wirklich ankommen. So hilft die Ratinger Schule direkt den Flüchtlingen in Ratingen: unbürokratisch und hoffentlich effektiv.