Ratingen und Maubeuge : Die Städte-Partnerschaft ist wichtiger denn je

Ratingen Ratinger zu Gast in der französischen Partnerstadt Maubeuge. Die Besuchergruppe erlebte drei informative und bewegende Tage. Neuer Schüleraustausch soll folgen.

(RP) „Gerade in Zeiten wie diesen, die vom Krieg in der Ukraine überschattet sind, ist es besonders wichtig, das wir die Verbundenheit, Solidarität und Freundschaft mit unseren Nachbarn weiter stärken. Insofern kommt auch den Städtepartnerschaften und der Partnerschaft zwischen Maubeuge und Ratingen eine noch größere Bedeutung zu.“ Das sagte Barbara Esser, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Ratingen, bei einem Empfang des Bürgermeisters von Maubeuge, Arnaud Degagny.

Von trauriger Aktualität war der Besuch des Fort Levau, eines Festungsbaus aus dem Ersten Weltkrieg und heutigem Museum. Die furchtbaren Bedingungen des Lebens in Schützengräben sind dort unter vielem Anderem nachgebildet und können so authentisch nachvollzogen werden. Einblicke in das soziale und kulturelle Leben von Stadt und Region vermittelten untger anderem eine gemeinsame Wanderung zur Narzissenblüte, die Besichtigung des im Art Deco-Stil beeindruckend restaurierten Salle Sthrau, in dem Konzerte stattfinden, sowie der Besuch einer Vernissage aktueller Werke zweier Maubeuger Künstlerinnen. Das eine oder andere Bild überzeugte die Gäste aus Ratingen derart, dass sie es mit nach Ratingen nahmen.