Hilfe für die Ukraine aus Nettetal : Eine private Spendeninititative

(fsch) Auch im inklusiven Appartement-Haus der Lebenshilfe Kreis Viersen an der Görresstraße in Lobberich bereitet der Ukraine-Krieg den Bewohnern große Sorge. Doch anstatt sich der Ohnmacht zu ergeben, ergriff Bewohner Jürgen Gerth die Initiative: Er startete eine Spendenaktion, die große Wellen schlug. Seine Motivation: „Ich mache mir große Sorgen um die Menschen in der Ukraine und möchte sie gerne unterstützen“, erklärt Gerth. „Deswegen habe ich ein Sparschwein in meiner Wohngruppe aufgestellt.“