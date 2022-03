Stiftung Haus Oberschlesien : Lesung und Benefizkonzert in Hösel

Das Oberschlesische Landesmuseum in Hösel. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hösel Die Stiftung Haus Oberschlesien bietet eine Lesung über „starke Frauen“ an. Eva Wodarz-Eichner stellt sie aus ihrem Buch „Ich will wirken in dieser Zeit“ vor.

(RP) Die Stiftung Haus Oberschlesien an der Bahnhofstraße in Hösel lädt zu einer Lesung aus dem Leben von Frauen wie Mutter Eva, Käthe Kruse und Maria Goeppert-Mayer in ihrer Zeit ein unter dem Titel „Starke Frauen – starke Themen!“ Am selben Tag gibt es um 18 Uhr ein Benefizkonzert.

Die Lesung findet am Samstag, 26. März, ab 15 statt. Die Autorin und Kulturjournalistin Dr. Eva Wodarz-Eichner stellt in der Lesung aus ihrem Buch „Ich will wirken in dieser Zeit“ Frauen vor, die das Motto der Bildhauerin Käthe Kollwitz auf ihre ganz persönliche Weise umgesetzt haben. „In der Lesung präsentiert die Autorin hochinteressante oberschlesische Frauen aus dem Buch, die das Publikum fesseln werden“, so der Kurator der Ausstellung „Bewegte Leben“, Dr. Frank Mäuer.

Einige der vorgestellten Frauen feierten Triumphe, wurden gedemütigt, stürzten und standen wieder auf. Sie sprengten das enge Korsett von Standes- und Etikettevorschriften und gingen ihrer eigenen Wege. Sie haben ihre Errungenschaften der Nachwelt überlassen – ob als Diakonisse, Physikerin oder Geschäftsfrau.

Biografien und Lebensbilder berühmter Persönlichkeiten sind das Spezialgebiet von Dr. Eva Wodarz-Eichner. Sie studierte Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte in Mainz, Wien und München und promovierte in Literaturwissenschaft. Sie ist Redakteurin der VRM und Dozentin für journalistisches und kreatives Schreiben an mehreren deutschen Universitäten. Zu ihren Buchveröffentlichungen zählen historische Erzählungen und Sachbücher.