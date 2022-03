Aktion der Liebfrauenschule : Laster bringt Hilfsgüter zur polnischen Partnerschule

Die Schule schickte einen Laster voller Lebenskraft auf den Weg Richtung Polen. Dort werden die Hilfsgüter an Geflüchtete vor Ort ausgegeben oder weiter in die Ukraine gebracht.

Was mit einem zaghaften Hilferuf der polnischen LFS-Partnerschule „Edith Stein“ im schlesischen Gleiwitz begann, endete in einer echten Erfolgsstory für vom Krieg bedrohte Menschen in der Ukraine: Als nur wenige Tage nach Kriegsbeginn ein Anruf aus Polen mit der Bitte um dringend benötigtes Verbandsmaterial in der Ratinger Liebfrauenschule einging, fackelte Annette Pieczyk nicht lange. Die engagierte Koordinatorin des traditionsreichen Polen-Austausches initiierte gemeinsam mit der Schulleitung in Windeseile eine weitreichende Spenden-Aktion, die auf der Schul-Homepage mit einem spontanen Aufruf flankiert wurde. Erweitert wurde die humanitäre Hilfsaktion um die Suche nach elektronischen Geräten wie Powerbanks und Batterien.

Die Resonanz auf die Initiative war so überwältigend, dass die ursprüngliche Idee, die Spenden mit einem kleinen VW-Bulli nach Polen zu transportieren, schnell aufgegeben werden musste. Stattdessen rollte unter dem Beifall der gesamten Schulgemeinde am 23. März ein 3,5 Tonnen schwerer Lkw vom Schulhof der erzbischöflichen Realschule an der Schwarzbachstraße. Ein Laster voller Lebenskraft - voll gepackt bis zum Rand mit nützlichen und hochwertigen Utensilien, die die Kriegsopfer in der Ukraine dringend für ihren Überlebenskampf in den täglichen Wirren des Krieges brauchen: „Neben Windeln, Babynahrung, Hygieneartikeln und Medikamenten sind auch viele wärmende Schlafsäcke und Decken mit an Bord“, berichten Daniela Elsner und Gabi Keusen-Huerkamp, die das LFS-Sekretariat kurzerhand zur Schaltzentrale der Spendenaktion umfunktionierten. „Hier ging es zu wie im Taubenschlag - in den Fluren stapelten sich die Kisten, bis wir endlich einen eigenen Raum für die zahllosen Kartons gefunden hatten.“