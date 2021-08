Berliner Republik : Warum Corona im Wahlkampf nicht untergehen darf

Wahlkampf direkt am Bürger - wenn auch mit Maske, wie hier der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Karlsruhe. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Meinung Berlin Noch fünf Wochen bis zur Bundestagswahl - und die Parteien streiten über vieles - von der internationalen Krise bis hin zur Frage der Inlandsflüge. Ein Thema aber wird den Herbst dominieren - und sollte nicht unter den Tisch fallen.

Im Restaurant sitzen, bummeln, ins Museum gehen, Kaffee trinken, die Seele in Parks und die Beine am Wasser baumeln lassen - der Sommer war herrlich. Allen Masken zum Trotz. Im politischen Berlin nahm die Zahl der Präsenztermine wieder zu, Kanzler- und andere Kandidaten konnten live und vor Ort beobachtet werden - was der politischen Berichterstattung gut tut.

Es ist die Aufgabe der Politik, diesen Impfstoff an die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung zu bringen. Warum wird im Wahlkampf eigentlich so wenig darüber diskutiert? Alle versprechen, dass es keinen Lockdown mehr geben wird - muss man dann nicht ehrlicherweise auch denen, die sich nicht impfen lassen wollen, entgegenhalten, dass auf sie der Druck bewusst zunehmen wird. Natürlich kann Deutschland eine hohe Anzahl von Kranken bestmöglich behandeln und zum Alltag übergehen. Wenn aber eine große Zahl derjenigen, die sich nicht impfen lassen, doch früher oder später erkranken - wie soll es dann weitergehen? Wir reden über viele Millionen Menschen.

Die Grünen-Kandidatin tat am Wochenende nun einen ersten vorsichtigen Schritt. Es könne dazu kommen, dass man „über die Frage weiterer Impfpflichten in einzelnen Berufsgruppen“ sprechen müsse, sagte Annalena Baerbock. Oh ja, unbedingt. Es ist sehr zu hoffen, dass die Moderatoren der drei TV-Debatten, in den sich die Bewerberin und die Bewerber ums Kanzleramt live miteinander messen, die Pandemie und ihre Lösung zum großen Thema machen. Beim Thema Impfen wird jeder Farbe bekennen müssen.