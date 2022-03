Action Medeor hilft : Krankenwagen aus Tönisvorst sind in der Ukraine angekommen

Tönisvorst Die Fahrzeuge sollen dazu beitragen, die Versorgung von Verletzten in der Region zu verbessern, die auf dem Flüchtlingskorridor zwischen Kiew und der polnischen Grenze liegt.

Sechs Tage lang waren sie auf der Reise, jetzt sind sie wohlbehalten in der Ukraine angekommen: Zwei Krankenwagen, die das Tönisvorster Medikamentenhilfswerk Action Medeor in der vergangenen Woche auf einen Lkw verladen und in die Ukraine geschickt hatte, haben jetzt ihr Ziel in der westukrainischen Stadt Ternopil erreicht und wurden von Vertretern des städtischen Unfallkrankenhauses in Ternopil entgegengenommen, teilt das Hilfswerk mit. Die Fahrzeuge sollen dazu beitragen, die Versorgung von Verletzten in der Region zu verbessern, die auf dem Flüchtlingskorridor zwischen Kiew und der polnischen Grenze liegt.