Bundestagswahl 2021 im Rhein-Kreis Neuss : Otto Fricke will wieder nach Berlin

Otto Fricke will wieder nach Berlin

Kaarst Der FDP-Bundestagsabgeordnete kandidiert im Wahlkreis 110. Er will dabei mit anpacken, Deutschland fit für die Zukunft zu machen. Er hat drei Themenschwerpunkte ausgemacht. Welche das sind?

Als sich Otto Fricke neulich aus dem Urlaub in eine Online-Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion einwählte und dabei einen Kapuzenpullover trug, ploppten die Kommentare gleich reihenweise auf seinem iPad auf. Der 55-Jährige ist überzeugter Krawattenträger, der Hoodie-Look verleitete die Kollegen zu manch augenzwinkerndem Kommentar. Fricke erzählt die Anekdote mit einem Lachen. „Das zeigt doch, dass die Chemie stimmt und die Arbeit Spaß macht“, sagt er. Aber noch viel mehr treibe ihn an, Deutschland fit für die Zukunft zu machen. „Nie gab es mehr zu tun“, zitiert er einen Wahlslogan seiner Partei. Er will dabei mit anpacken.