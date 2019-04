Schritt sorgt für Empörung : Putin bietet Separatisten in Ostukraine russische Staatsbürgerschaft

Moskau Der scheidende und neue Präsident der Ukraine sind empört über den Schritt Moskaus. Ein Experte sieht ihn gar als Vorbereitung einer russischen Militäroffensive in der Ostukraine.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Separatisten in der Ostukraine die russische Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt. In einem Erlass wies er die Behörden am Mittwoch an, entsprechende Anträge aus den von prorussischen Separatisten gehaltenen Gebieten in Donezk und Luhansk in weniger als drei Monaten zu prüfen und zu entscheiden.