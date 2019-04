Kim Jong Un besucht Russland : Nordkoreas Machthaber zu Gipfel mit Putin eingetroffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wird am Bahnhof von Wladiwostok empfangen. Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Wladiwostok Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist bei seinem ersten Staatsbesuch in Russland in der Hafenstadt Wladiwostok eingetroffen. Dort wird er sich mit Kremlchef Wladimir Putin austauschen.

Er kam mit dem gepanzerten Sonderzug auf dem Bahnhof an, wie das russische Staatsfernsehen live am Mittwoch zeigte. Das Treffen mit Putin ist an diesem Donnerstag geplant.