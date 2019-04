Kommentar zu Softbank : Die Königsmacher

Meinung 900 Millionen Dollar investiert der japanische Softbank-Konzern in das deutsche Unternehmen Wirecard. Das ist eine gute Nachricht für Wirecard, aber eine schlechte für Europa.

Es gibt einen Namen für das, was der japanische Telekomkonzern Softbank macht: die Königsmacher-Strategie. Über einen 100 Milliarden Dollar schweren Fonds investiert das Unternehmen so hohe Beträge in Digitalunternehem, das diese so viel Schlagkraft gegenüber Konkurrenten entwickeln, dass der Markt praktisch tot ist. So lief es etwa beim Berliner Start-up Auto1 (Wirkaufendeinauto.de), das 460 Millionen Euro bekam. Nun steigt Softbank beim Zahlungsabwickler Wirecard ein – nicht über den Fonds, aber das Ziel dürfte ähnlich sein.