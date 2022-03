US-Präsident Biden zum Krieg in der Ukraine : „Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie mehr Chaos“

US-Präsident Joe Biden im Kapitol. Foto: dpa/Saul Loeb

Washington Der Kongress erlebte eine Nacht der Solidarität in blau-gelb. US-Präsident Joe Biden sicherte der Ukraine in seiner ersten „State-of-the-Union“ die Unterstützung der USA zu. Wladimir Putin habe die Geschlossenheit des Westens unterschätzt.

Von Thomas Spang

So viel blau-gelb haben die Amerikaner noch nie in ihrer Hauptstadt gesehen. Ukrainische Flaggen zierten die Pennsylvania Avenue, über die Joe Biden für seine erste offizielle „State-of-the-Union“-Rede vom Weißen Haus zum Kongress fuhr. Demokratinnen und Republikanerinnen trugen blau-gelbe Kombinationen, ihre männlichen Kollegen steckten sich Pins und Schleifen in den Landesfarben ans Revers. Die minutenlang mit stehenden Ovationen gefeierte Frau des Botschafters der Ukraine in den USA, Oksana Markarova, hielt an der Seite von First Lady Jill Biden ein Nationalfähnchen in der Hand.

In dieser Nacht der Solidarität auf dem Kapitolshügel fiel sogar der blau-gelbe Teppich im Kongress auf. Nicht alle, aber die meisten Anwesenden fühlten sich als „Ukrainer“ im Geiste. Biden telefonierte vor seiner Rede demonstrativ mit Woldomir Selenskyj. Eine blau-gelbe Krawatte baumelte über seinem Hemd, während Biden dem Präsidenten anhaltende militärische und humanitäre Hilfe zusicherte.

Als er um 21 Uhr Ortszeit (3 Uhr MEZ) das Wort an die versammelten Volksvertreter aus beiden Kammern des US-Kongresses und Millionen Zuschauer im Fernsehen rund um die Welt richtete, fehlte zwar das Gelb auf der blauen Krawatte, nicht aber die Klarheit der Worte, mit denen der US-Präsident den Überfall Wladimir Putins geißelte.

„Über unsere Geschichte hinweg haben wir diese Lektion gelernt“, erklärte Biden mit entschlossener Stimme. „Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie mehr Chaos. Sie machen weiter. Und die Kosten der Drohungen gegen Amerika und die Welt werden größer.“ Der Führer der Supermacht versicherte, er werde dafür sorgen, dass Putin „einen Preis bezahlt“.

Die USA hätten die Ostflanke der NATO in Europa verstärkt, nicht um in den Ukraine-Krieg einzugreifen. „Wir sind hier, um unsere NATO-Verbündeten zu verteidigen, falls Putin entscheidet, gen Westen zu ziehen.“

Ob der Hinweis auf die historische Dimension des größten Landkriegs in Europa gegen ein souveränes Land seit Ende des Zweiten Weltkriegs, von Anfang an in dem Entwurf der Rede stand oder Bidens Redenschreiber, wie so vieles andere später hinein editierten, war zunächst unklar. Es klang wie ein Kommentar zu dem Bombardement der Holocaust-Gedenkstätte von Babi Yar in Kiew am Dienstag durch russische Truppen.

Biden forderte den Kongress auf, mehr Waffen und humanitäre Hilfe für die Ukraine bereitzustellen. Gleichzeitig bereitete der Präsident die Bevölkerung auf wirtschaftliche Härten durch höhere Inflation und Energiepreise vor. Zwei Themen, die Bidens Zuhörer in den USA bisher mehr besorgten als die Lage in einem Land, das laut einer Umfrage von Morningconsult zwei von drei Amerikanern nicht einmal auf der Landkarte finden.

Der Präsident nutzte die „State-of-the-Union“ auch als Erklär-Stunde, den Zusammenhang zwischen den Angriffen auf Freiheit und Demokratie im Inneren - Stichwort 6. Januar 2021 - und die Gefahren von Außen herzustellen. Wichtig sei es, in beiden Fällen die Einheit zu wahren. Er habe unzählige Stunden darauf verbracht, „Europa zu einen“. Meinte er Deutschland, das bei Nord Stream 2, SWIFT und den Militärausgaben eine Kehrtwende vollzogen hatte? Biden ließ es offen.

Detailliert führte er dagegen die diplomatische Offensive seiner Regierung im Vorfeld des Überfalls aus. Er lobte den Zusammenhalt der NATO und die harten Sanktionen gegen Russland. „Putins Krieg war vorgeplant und nicht provoziert“, hielt der Präsident dem russischen Führer vor. „Er hat diplomatische Bemühungen zurückgewiesen. Er dachte, der Westen und die NATO würden nicht reagieren. Und er dachte, er könnte uns zu Hause spalten. Putin lag daneben. Wir waren vorbereitet.“

Tatsächlich organisierten die USA ein Sanktionsbündnis, das so breit und tief reicht, wie der Angriff auf die Ukraine beispiellos in der neueren Geschichte ist. „Selbst die Schweiz fügt Russland Schmerzen zu“, lobt er die Breite der Sanktionsfront auf dem Finanzmarkt, inklusive der eingefrorenen Guthaben der russischen Zentralbank. Biden kündigte an, ab sofort wie dutzende anderer Staaten den Luftraum für russische Maschinen zu blockieren.

Und er will den Oligarchen, die Putin helfen, an der Macht zu bleiben, persönlich ins Visier nehmen. „Wir werden Eure Verbrechen verfolgen. Ihr werdet von uns hören“, kündigte er gezielte Maßnahmen gegen die Jachten, Luxusapartments, Bankkonten und Nobelkarossen der reichen Putin-Freunde im Westen an. „Ich meine, was ich sage“.

Unterstützung für Bidens Sanktionsfront kommt auch aus der Privatwirtschaft. So kündigte Apple vor der „State of the Union“ das Ende des Verkaufs seiner Hard- und Software-Produkte in Russland an. Und Hollywood wird seine neuen Filme nicht mehr in russischen Kinos zeigen. Biden bemühte sich darum, seinen Zuhörern in den USA zu versichern, dass er nach Jahren der Pandemie, rasant steigender Inflation und Energiepreisen, die Sorgen der Amerikaner ernst nimmt.

Kurz vor der Rede hatten der Präsident und seine internationalen Verbündeten 60 Millionen Barrel aus der strategischen Rohöl-Reserve freigegeben. Mit Blick auf die Inflation warb er für den Aufbau einer besseren Infrastruktur und Innovation. „Statt von ausländischen Lieferketten abzuhängen, lasst uns die Dinge hier machen.“

Spätestens hier, im zweiten, innenpolitischen Teil seiner „State of the Union“ hörte die von Biden beschworene Einheit der Demokraten auf. Vom richtigen Umgang mit der Pandemie über Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung bis hin zu seinem Paket an sozialen und ökologischen Reformen, das Biden wiederbeleben will, prallen die Ansichten mit den Republikanern hart aufeinander.

Sichtbares Zeichen der inneren Verwerfungen sind die Sicherheitszäune, die aus Sorge vor Ereignissen wie am 6. Januar 2021 die Teilnehmer der „State-of-the-Union“ schützen.

Für umso wichtiger halten Analysten die demonstrative Rückendeckung führender Republikaner, wie Fraktionsführer Mitch McConnell im Senat, für den „Commander-in-Chief“ während der Ukraine-Krise. „Es gibt breite Übereinstimmung für das, was der Präsident gerade tut“, sagte McConnell. „Unsere größte Beschwerde ist die, dass es so lange gedauert hat.“