Konflikt in Osteuropa : USA drohen Russland bei Angriff auf Ukraine mit schweren Wirtschaftssanktionen

Konflikt in Osteuropa

Moskau/Washington Die USA haben Russland für den Fall eines Angriffs auf die Ukraine weitreichende Wirtschaftssanktionen angedroht. Ein US-Regierungsvertreter warnte Russland davor, die Energieexporte als „Waffe“ einzusetzen.

Erwogen wird unter anderem ein Verbot von Technologie-Exporten nach Russland , wie ein US-Regierungsvertreter am Dienstag in Washington sagte. Das umfasse Bereiche wie künstliche Intelligenz, Quantencomputer und den Luft- und Raumfahrtsektor.

Grundsätzlich würden die USA bei einem russischen Angriff auf die Ukraine von Anfang an auf „Sanktionen mit massiven Konsequenzen“ setzen. „Das Stufensystem der Vergangenheit ist vorbei“, sagte der Regierungsvertreter unter anderem mit Blick auf die wegen der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 verhängten Sanktionen. Sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, „werden wir an der Spitze der Eskalationsleiter beginnen“.