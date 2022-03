Milliardeneinnahmen für den Kreml : Bei Stopp von Putins Energie-Importen - werden Strom und Gas rationiert?

In der Raffinerie Schwedt in Brandenburg, die Putins Staatskonzern Rosneft mehrheitlich gehört, kommt trotz des Ukraine-Krieges wie gewohnt Rohöl durch die „Freundschaft“-Pipeline aus Russland an. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Ölkrise vor 40 Jahren wird rückblickend gerne romantisch verklärt. Autofreie Sonntage, Rollschuhfahrer und Spaziergänger auf den Autobahnen, Tempolimits, herrliche Stille und Vogelgezwitscher. Die damalige Bundesregierung ermunterte 1973/74 die Deutschen erstmals zum Energiesparen. Ökonomisch und politisch war es ein Schock für den Westen. Droht uns so etwas bald infolge des Ukraine-Kriegs wieder? Müssen Gas und Strom bei einem diskutierten Importstopp für russische Energie rationiert werden, weil es bei der Versorgungssicherheit eng wird?

Von diesen Szenarien wollen Wirtschaftsminister Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz derzeit öffentlich nichts hören und wissen. Die Bevölkerung soll nicht beunruhigt werden - zumal bei Engpässen private Haushalte, Krankenhäuser oder Altenheime bei der Versorgung Vorrang hätten. Habeck sagte aber auch: „Wenn man Putin ein bisschen schaden will, dann spart man Energie.“ Aus Regierungskreisen heißt es, man bereite sich auf alle Szenarien vor. Habeck warnt aktuell entschieden vor einem Energie-Embargo gegen Russland. Der soziale Frieden würde gestört, weil noch höhere Benzin- und Heizölpreise dann vor allem bei Geringverdiener-Haushalten voll durchschlagen würden. Und der Kanzler? Der war am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ bemüht, das heikle Thema weiträumig zu umschiffen.

Auf die Frage, warum nicht Nord Stream 1 sofort gestoppt werde, antwortete Scholz, die EU habe sehr präzise Sanktionen gegen russische Banken und Unternehmen beschlossen. Außerdem würden neben Deutschland sehr viele europäische Länder Energie aus Russland beziehen, begründete Scholz seine Zurückhaltung. Deutschland versuche nun, in großer Geschwindigkeit seine Abhängigkeit zu reduzieren, etwa durch den bereits bekannt gegebenen Kauf von Flüssiggas für 1,5 Milliarden Euro und den Bau zweier LNG-Terminals.

Die Bundesregierung muss dabei aufpassen, als neuer zahlungskräftiger Kunde auf den LNG-Märkten die auf Rekordniveau liegenden Preise nicht weiter anzuheizen. Sinnvoller könnte es sein, die EU würde über einen gemeinsamen Einkauf von Rohstoffen nachdenken - sonst machen sich Mitgliedsstaaten auf den Weltmärkten gegenseitig Konkurrenz. Zur Zukunft von Nord Stream 1 blieb Scholz bei „Illner“ eine klare Auskunft schuldig. Dagegen droht die fertig gebaute, aber von der Bundesregierung gestoppte Erweiterung Nord Stream 2 angesichts der neuen Eiszeit mit Putin zu einer Zehn-Milliarden-Investitionsruine zu werden. Das Betreiberkonsortium, an dem die deutschen Versorger Uniper und Wintershall Dea als Finanzinvestoren beteiligt sind, hat bereits alle Mitarbeiter am Hauptsitz in der Schweiz entlassen und Insolvenz angemeldet.

Nord Stream 1 liefert munter weiter. Die vor gut zehn Jahren in Betrieb genommene und 1230 Kilometer lange Doppelröhre auf dem Ostseeboden von Wyborg nach Lubmin bei Greifswald transportierte 2020 rund 59 Milliarden Kubikmeter Gas. Aktuell fließen pro Stunde zwischen 69 Millionen und gut 73 Millionen Kilowattstunden nach Deutschland, wie aus Lastflussdaten des Nord-Stream-Konsortiums hervorgeht. Im Vorfeld und seit der Invasion Russlands in der Ukraine schickt der vom Kreml kontrollierte Monopolist Gazprom sogar mehr Gas durch Nord Stream 1 und die Jamal-Pipeline als vereinbarte Mindest-Liefermengen nach Deutschland und Westeuropa. Derzeit bezieht Europas größte Volkswirtschaft allein bei Gas 55 Prozent seiner Importe aus Russland, bei Erdöl rund 35 Prozent und bei Steinkohle 50 Prozent. Diese Gas- und Ölimporte summierten sich 2021 auf knapp 20 Milliarden Euro.

In Europa wächst nun der Druck auf Berlin, alle Rohstoffimporte aus Russland zu stoppen. Denn die Rechnungen für Gas, Öl und Steinkohle, die trotz des Swift-Teilboykotts russischer Banken weiter bezahlt werden, bringen jeden Tag Abermillionen Euro und Dollar letztlich in die Kassen des Kremls. Geld, mit dem Putin mittelbar den Krieg in der Ukraine und die Stützung der russischen Wirtschaft nach den heftigen Sanktionen des Westens finanzieren kann. So verlangte Polen dieser Tage erneut ein europäisches Embargo für Öl, Gas und Kohle aus Russland. Sanktionen müssten so weitreichend wie möglich sein, um die russische Kriegsmaschinerie zu stoppen, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. „Teil des Sanktionspakets sollte eine Blockade für verschiedene Arten von Kohlenwasserstoffen aus Russland - Öl, Gas und Kohle - sein. Ich fordere die Europäische Kommission erneut auf, ein Embargo gegen russische Kohle zu beschließen.“ EU-Ratspräsident Charles Michel reagierte bei einem Besuch in Warschau zurückhaltend - wohlwissend, dass es dafür bislang unter den EU-Mitgliedern keinen Konsens gibt.

Der Ökonom Martin Braml, der bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf arbeitet, spricht sich für einen Importstopp aus. Dieser würde in Russland zu einem abrupten Einbruch der Staatseinnahmen führen. Renten, Militär, Polizei und Propaganda könnten sehr schnell nicht mehr bezahlt werden. Auf diese Weise könne der Westen unter Umständen einen Staatsbankrott herbeiführen. Der Umkehrschluss würde aber bedeuten - Deutschlands Wirtschaft und Bürger müssten sich warm anziehen.

