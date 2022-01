Boris Johnson unter Druck : Londoner Polizei ermittelt wegen Lockdown-Partys in Downing Street

Londoner Polizei ermittelt wegen Lockdown-Partys in Downing Street

London Die Londoner Polizei hat Ermittlungen wegen der Partys aufgenommen, die trotz Lockdowns in Amtssitz des britischen Premierministers Boris Johnson gefeiert wurden. Das teilte die Chefin der Metropolitan Police, Cressida Dick, am Dienstag mit.

Die Londoner Polizei ermittelt zu mehreren Lockdown-Partys im Amtssitz von Premierminister Boris Johnson und in anderen Regierungsgebäuden. „Ich kann bestätigen, dass die Metropolitan Police zu einer Reihe von Veranstaltungen im Zusammenhang mit potenziellen Verstößen gegen die Corona-Auflagen ermittelt (...)“, sagte Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick am Dienstag in einem Ausschuss des Londoner Stadtrats.