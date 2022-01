Streitpunkt Ukraine : So sieht der „Abschreckung-Plan“ der Nato gegen Russland aus

Brüssel Die Krise um das Thema Ukraine weitet sich aus: Die Nato verstärkt ihre Präsenz in Osteuropa und in Brüssel beraten die EU-Außenminister. Noch für den Montagabend ist ein Videotelefonat mit dem US-Präsidenten geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Spannungen zwischen dem Westen und Moskau haben am Montag noch einmal zugelegt. Die Nato gab bekannt, wie Truppenstationierungen und Schiffsentsendungen des Militärbündnisses wegen einer befürchteten Invasion Russlands in der Ukraine aussehen könnten.

Biden wollte sich am Montag in einer gesicherten Videoschalte zum Ukraine-Konflikt mit europäischen Verbündeten beraten, wie das Weiße Haus mitteilte. An der Schaltkonferenz würden Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron, der italienische Regierungschef Mario Draghi, der polnische Präsident Andrzej Duda, der britische Premierminister Boris Johnson, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel teilnehmen.

Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow warf Nato und USA vor, für die Eskalation gesorgt zu haben. Moskau hat an der Grenze zur Ukraine schätzungsweise rund 100 000 Soldaten zusammengezogen und Panzer, Artilleriegeschütze und schweres Gerät stationiert. Russland bestreitet, eine Invasion zu planen. Es fordert von der Nato Garantien, dass sie niemals die Ukraine als Mitglied darin aufnehmen wird. Russland will auch, dass die Nato keine große Militärpräsenz in früheren Sowjetrepubliken hat. Das Militärbündnis lehnt die Forderungen ab. Weil es keine Einigung der Konfliktparteien gibt, wird befürchtet, dass es einen Krieg geben könnte.

Russland ist schon mal in der Ukraine einmarschiert. 2014 annektierte Russland die ukrainische Halbinsel Krim. Zudem hat das Land prorussische Separatisten in der Ukraine unterstützt, die gegen ukrainische Regierungstruppen kämpfen. Dabei sind rund 14.000 Menschen getötet worden.

US-Außenminister Antony Blinken hatte am Freitag mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow geredet und angekündigt, dass Russland von den USA in dieser Woche schriftliche Antworten darauf erhalten werde, was die russische Seite von der Nato fordert.

Die Nato kündigte am Montag an, zusätzliche Militäreinheiten in Alarmbereitschaft zu versetzen und mehr Schiffe und Militärflugzeuge nach Osteuropa zu schicken. Es gelte, die „Abschreckungs“-Präsenz der Allianz im Ostseeraum zu verstärken. Eine Reihe von Nato-Mitgliedern hatten Truppen und Ausrüstung angeboten.

Dänemark entsendet den Angaben nach eine Fregatte in die Ostsee und stationiert Kampfflieger des Typs F-16 in Litauen. Spanien schickt Schiffe zum Schwarzen Meer, die sich den bestehenden Nato-Seestreitkräften anschließen sollen. Madrid schickt auch vier Kampfflieger nach Bulgarien. Frankreich stehe bereit, um Truppen nach Rumänien zu entsenden, gab die Nato bekannt. Die Niederlande hätten vor, ab April zwei Kampfflugzeuge nach Bulgarien zu entsenden.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilte mit, die Nato werde „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um alle Verbündeten zu schützen und verteidigen“.

Die EU-Außenminister ließen wissen, dass die Europäische Union Vorbereitungen für Sanktionen vorangebracht habe. Sollte Russland noch mehr „militärische Aggression“ gegenüber der Ukraine zeigen, werde das „massive Konsequenzen und gravierende Kosten“ bedeuten.

Beobachter fragen sich, wie geschlossen die EU tatsächlich ist. Unterschiedliche politische, wirtschaftliche und energierelevante Interessen entzweien den Staatenbund in dessen Umgang mit Moskau schon seit langem. Rund 40 Prozent der EU-Erdgasimporte kommen aus Russland, das Gros fließt über Pipelines in der Ukraine.

Moskau plant nach irischen Angaben ein Militärmanöver 240 Kilometer vor der Südwestküste Irlands. Die Übungen seien angesichts der aktuellen Lage unerwünscht, sagte der irische Außenminister Simon Coveney.

(felt/dpa)