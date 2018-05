Streit um geplantes Gipfeltreffen: Trump droht Nordkorea mit „Libyen-Modell“

Washington Nachdem Nordkorea indirekt mit einer Absage des Treffens zwischen Kim Jong Un und Donald Trump gedroht hat, reagiert nun der US-Präsident. Er umschmeichelt Nordkoreas Machthaber, droht ihm aber zugleich mit dem Schicksal von Muammar al Gaddafi.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un könne mit "sehr starken Absicherungen" für seinen Machterhalt rechnen, wenn er sich auf das für Juni anvisierte Gipfeltreffen einlasse und eine Vereinbarung mit den USA abschließe, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. "Er wird in seinem Land sein und sein Land regieren. Sein Land wäre dann sehr reich", sagte Trump über Kim.