Donald Trump verteidigt seine "Tiere"-Äußerung

Washington Für seine jüngsten abfälligen Äußerungen über illegal eingewanderte Migranten ist Donald Trump massiv kritisiert worden. Nun verteidigte er sich. Neue Kritik kommt derweil aus Mexiko.

Der US-Präsident hatte über diese Migranten gesagt: „Man glaubt gar nicht, wie böse diese Leute sind. Das sind keine Menschen. Das sind Tiere.“ Am Donnerstag (Ortszeit) betonte Trump, er habe damit Mitglieder der Drogenbande MS-13 gemeint. „MS-13, diese Tiere kommen in unser Land“, sagte er bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Weißen Haus. Er werde gewalttätige Gangmitglieder auch weiterhin mit diesem Begriff titulieren.

Trump hat in Reden, bei Kundgebungen und bei Veranstaltungen im Weißen Haus wiederholt Mitglieder gewalttätiger Straßenbanden sowie Terroristen und Schulamokläufer als „Tiere“ bezeichnet. Das Wort fiel am Mittwoch, als Trump über die Einwanderungspolitik in Kalifornien in Rage geriet.