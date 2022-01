Bericht aus Seoul : Nordkorea unternimmt trotz Sanktionen neuen Waffentest

Seoul Erst am Dienstag feuerte Nordkorea eine Hyperschall-Rakete ab, einen Tag später verhängten die USA sanktionen gegen fünf Nordkoreaner. Das Regime in Asien hält das aber offenbar nicht von weiteren Tests ab.

Nach neuen Sanktionen der USA in Verbindung mit seinem Raketenprogramm hat Nordkorea erneut einen Waffentest unternommen. Nordkorea habe am Freitag mindestens ein zunächst nicht identifiziertes Geschoss abgefeuert, teilte Südkoreas Generalstab mit. Das Geschoss sei in Richtung Osten geflogen. Wie weit es flog und wo es landete, war zunächst unklar. Japans Verteidigungsministerium bestätigte den Start. Nach Berichten des japanischen Senders NHK vermutet das Ministerium, dass Nordkorea erneut einen Test mit einer ballistischen Rakete ausgeführt haben könnte. UN-Resolutionen verbieten der selbst erklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung solcher Raketen, die einen Nuklearsprengkopf tragen können.