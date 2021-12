Ukraine-Frage : USA stimmen sich vor Russland-Gesprächen mit europäischen Verbündeten ab

US-Außenminister Anthony Blinken und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Rande des G7-Treffens am 10. Dezember in Liverpool (Archivfoto). Foto: dpa/Olivier Douliery

Washington Angesichts der Spannungen um die Ukraine hat US-Präsident Biden kurzfristig ein Telefonat mit Putin angekündigt. Zuvor wählte US-Außenminister Blinken unter anderem Annalena Baerbocks Nummer.

Angesichts der Spannungen um die Ukraine werden US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin am Donnerstag telefonieren. Ein US-Regierungsvertreter sagte am Mittwoch, Biden wolle Putin dabei einen "diplomatischen Weg nach vorne" anbieten. "Aber wir sind auch bereit zu antworten, wenn Russland mit einer weiteren Invasion der Ukraine voranschreitet." US-Außenminister Antony Blinken stimmte sich dazu am Mittwoch mit Verbündeten ab.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte das geplante Telefonat zwischen Biden und Putin. Ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses erklärte, Biden werde in dem Telefonat mit Putin an diesem Donnerstag für eine diplomatische Lösung werben, aber auch die Bereitschaft zu harten Strafmaßnahmen betonen. „Wir haben uns mit unseren Verbündeten abgestimmt, um harte Sanktionen gegen die russische Wirtschaft und das Finanzsystem zu verhängen - sehr viel weitergehender als das, was 2014 umgesetzt wurde“, sagte der Vertreter der US-Regierung am Mittwoch. Damals hatte sich Russland die Halbinsel Krim einverleibt und damit begonnen, Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen.

Nach Angaben des Weißen Hauses ist das kurzfristig anberaumte Telefonat mit Biden für Donnerstagabend russischer Zeit (21.30 Uhr MEZ) geplant. Das Gespräch gehe auf den Wunsch Russlands zurück, erklärte der US-Vertreter. Beide Seiten hätten großes Interesse an direkten Gesprächen, um angesichts der zunehmenden russischen Militärpräsenz nahe der ukrainischen Grenze eine Eskalation zu vermeiden, sagte er.

Der Westen befürchtet wegen des Truppenaufmarsches seit geraumer Zeit, Russland könnte das Nachbarland angreifen. Die Regierung in Moskau dementiert jegliche Angriffspläne, weist Kritik an den Truppenbewegungen zurück und wirft seinerseits Kiew und der Nato "Provokationen" vor.

Biden und Putin hatten sich im Juni in Genf getroffen und zuletzt am 7. Dezember ein Videotelefonat geführt. Vertreter der USA und Russlands wollen am 10. Januar in Genf zu Beratungen über den Ukraine-Konflikt zusammenkommen. Zwei Tage später sind Gespräche zwischen Russland und der Nato geplant, am 13. Januar sollen Beratungen zwischen Russland und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) folgen.

Russland hat Entwürfe für zwei Abkommen mit den USA und der Nato vorgelegt, mit denen eine Osterweiterung des Militärbündnisses sowie die Errichtung von US-Militärstützpunkten in Staaten der ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre untersagt werden sollen. Die weitreichenden Forderungen wurden von mehreren Nato-Mitgliedern zurückgewiesen.

Derweil telefonierte US-Außenminister Blinken am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er bekräftigte dabei nach Angaben seines Ministeriums den "unerschütterlichen Beistand" der USA für die "Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität" der Ukraine angesichts des russischen Truppenaufmarsches.

Außerdem telefonierte Blinken mit Amtskollegen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Dabei ging es um die "Koordinierung zur Abschreckung weiterer russischer Aggressionen gegen die Ukraine", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price. Demnach gab es einen "Konsens unter den Verbündeten und Partnern, Russland für solche Aktionen massive Konsequenzen und schwere Kosten aufzuerlegen".

Wie das Auswärtige Amt auf Twitter mitteilte, ging es neben der Auseinandersetzung mit Russland auch um den Konflikt zwischen EU-Mitglied Litauen und China sowie die Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran.

China hatte wegen eines Streits über die diplomatische Annäherung Litauens an die von Peking als abtrünnige Provinz betrachtete Insel Taiwan einen Importstopp für Güter aus dem baltischen Land verhängt. Der Streit beeinträchtigt laut Angaben der EU-Kommission auch den Handel anderer EU-Länder mit China.

In Wien verhandelt der Iran derzeit unter anderem mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens. Die USA, die 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump ausgestiegen waren, sind an den Gesprächen nur indirekt beteiligt.

(peng/AFP/dpa)