Sohn starb in Syrien : Prozess gegen IS-Rückkehrerin beginnt

Hamburg Der Angeklagten wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Auch ihr Ehemann war bereits 2015 nach Syrien gereist. Ein gemeinsamer Sohn starb bei Bombenagriffen.

Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg hat am Donnerstag ein Prozess gegen eine 44-Jährige wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland begonnen. Die Schleswig-Holsteinerin aus Bad Oldesloe soll im Sommer 2016 mit ihrem damals noch 13-jährigen Sohn nach Syrien gereist sein und sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben. Am 23. Februar 2018 kam der Sohn bei einem Bombenangriff ums Leben. Der Familienvater soll bereits 2015 als Kämpfer zum IS nach Syrien gegangen sein.