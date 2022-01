Corona-Pandemie : Oberstes US-Gericht stoppt Bidens Impfpflicht für große Unternehmen

US-Präsident Biden wollte mit der Vorgabe für große Unternehmen mehr Menschen dazu bewegen, sich zu impfen. Der Supreme Court stoppte die Maßnahme. Auch auf die Masken- und Testpflicht hat das Urteil Auswirkungen.

Das Oberste Gericht der USA hat eine Corona-Impfvorschrift der Regierung für Unternehmen mit mehr als 100 Angestellten gestoppt. Die Mehrheit der Richterinnen und Richter entschied am Donnerstag, die Regierung von Präsident Joe Biden überschreite ihre Kompetenzen, wenn sie verlange, dass Mitarbeiter in solchen Unternehmen gegen Corona geimpft sein oder sich wöchentlichen Tests unterziehen und am Arbeitsplatz eine Maske tragen müssen. Von der Regelung wären mehr 80 Millionen Menschen betroffen gewesen.