Internationales Abkommen : Fünf Atommächte gegen Weiterverbreitung von Nuklearwaffen

New York Seltene Einigkeit unter den fünf offiziellen globalen Atommächten: In einer gemeinsamen Erklärung haben die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich ihren Willen bekräftigt, einen Krieg mit Nuklearwaffen um jeden Preis verhindern zu wollen.

Ein Atomkrieg "kann nicht gewonnen und darf nie geführt werden". So heißt es in dem am Montag veröffentlichten und unterzeichneten Statement.