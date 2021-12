„Diese Welt sicherer machen“ : Baerbock möchte Stillstand bei nuklearer Abrüstung aufbrechen

Stockholm Die neue grüne Außenministerin will bei einer Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag im Januar konkrete Vereinbarungen erreichen. Die Frage ist: Spielen die Atommächte mit?

Außenministerin Annalena Baerbock will neuen Schwung in die festgefahrenen internationalen Verhandlungen über eine nukleare Abrüstung bringen. Dies sei für die neue Bundesregierung eines der zentralen Themen, „weil für uns klar ist, dass eine Welt mit weniger und ohne Atomwaffen eine sicherere Welt ist“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag nach einem Gespräch mit ihrer schwedischen Kollegin Ann Linde in Stockholm. Der jahrelange Stillstand in diesem Bereich müsse aufgebrochen werden.