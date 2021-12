Tests auf Aids, Tuberkulose und Drogen : Russland ordnet Zwangsuntersuchungen für Ausländer an

Der Rote Platz in Moskau. Foto: dpa/Federico Gambarini

Moskau Wer als Ausländer in Russland arbeiten will, muss sich auf Repressalien in Form von regelmäßigen körperlichen Untersuchungen einstellen. Das neue Gesetz gilt für alle Ausländer – egal ob Wanderarbeiter oder Fachkraft. Die russische Regierung behauptet, so lasse sich die Gesundheitslage im Land verbessern.

Von Klaus-Helge Donath, Moskau

Alle drei Monate müssen sich in Russland lebende Ausländer einer umfangreichen medizinischen Untersuchung unterziehen. Das entsprechende Gesetz trat gestern in Kraft. Demnach sollen Ausländer ab Frühjahr kommenden Jahres alle drei Monate unterschiedliche Gesundheitstests vorlegen. Verpflichtend ist auch die Abgabe von Fingerabdrücken. Mit der Blutentnahme sollen Tuberkulose, Syphilis und Aids ermittelt werden. Ob ein Ausländer drogenabhängig ist, soll ebenfalls durch das Testverfahren festgestellt werden.

Die Untersuchungspflicht gilt für alle Ausländer, die in der Russischen Föderation leben und arbeiten. Touristen sind von den Zwangstests ausgenommen. Die Ergebnisse sollen der russischen Migrationsbehörde übermittelt werden. Bislang war noch unklar, ob die Untersuchungen in der Behörde vor Ort stattfinden. Die Migrationsbehörde befindet sich am südlichen Stadtrand Moskaus. Allein der Besuch würde daher mehrere Stunden in Anspruch nehmen, fürchteten ausländische Arbeitnehmer in der Hauptstadt.

Neben Gastarbeitern aus den ehemaligen Sowjetrepubliken sind auch höherqualifizierte Arbeitnehmer und Fachkräfte aus westlichen Ländern zu den Untersuchungen verpflichtet. Das russische Innenministerium bestand darauf, auch Fachleute zu untersuchen, die sich bislang keinen Zwangsuntersuchungen unterziehen mussten. Dies deutet daraufhin, dass Russland auch westliche Arbeitskräfte gezielt ins Visier nimmt und keine schwerwiegenden Folgen für die heimische Wirtschaft befürchtet.

Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) warnte unterdessen vor Konsequenzen für Russlands Wirtschaft, sollte die neue Regelung tatsächlich umgesetzt werden. Wenn Wirtschaftsvertreter betroffen seien, bestehe die Gefahr, "dass sich für Russland wichtige ausländische Manager im großen Stil von Russland abwenden". Die Kammer hatte im Dezember in einem Brief die russische Regierung aufgefordert, das Gesetz abzuschwächen. Die kremlkritische Zeitung "Nowaja Gaseta" stellte in einem Bericht über die Reform die Frage: "Geht es hierbei um die Gesundheit der Gesellschaft oder handelt es sich um Diskriminierung?"