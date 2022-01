„Alle Daten sind zerstört“ : Ukraine meldet Hackerangriff auf Regierungsseiten

Kiew Die Internetseiten der ukrainischen Regierung sind in der Nacht zu Freitag Opfer eines Hackerangriffs geworden. Medienberichten nach ging dem Angriff eine Ankündigung über zerstörte Daten voraus.

In der Ukraine hat es einen massiven Hackerangriff auf Internetseiten der Regierung gegeben. Dazu sei es in der Nacht zum Freitag gekommen, teilte das Bildungsministerium am Morgen in der Hauptstadt Kiew via Facebook mit. Demnach handelt es sich um einen „weltweiten Angriff“. Nicht abzurufen waren am Morgen etwa die Homepages des Außenministeriums, des Energieministeriums, der Regierung und des Rettungsdienstes.