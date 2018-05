Treffen in Sotschi: Baschar al Assad besucht Wladimir Putin

Sotschi Wenn Bundeskanzlerin Merkel an diesem Freitag zu Putin nach Sotschi reist, will sie mit ihm auch über Syrien reden. Nur einen Tag vorher war aber ein ganz anderer beim russischen Präsidenten: Syriens Machthaber Baschar al-Assad.

Putins Sprecher Dmitri Peskow ergänzte, Assad habe den Präsidenten über seine Entscheidung informiert, eine Delegation zu den Vereinten Nationen zu entsenden, um dort über eine Verfassungsreform für Syrien zu diskutieren. In der Mitteilung hieß es weiter, Putin und al-Assad hätten auch über Wirtschaftskooperationen und wachsende Investitionen von russischen Firmen in Syrien gesprochen.

Merkel wird am Freitag mit Putin sprechen, die Lage in Syrien soll dabei Thema sein. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), sagte am Donnerstag in Hannover: „Eine Zukunft auf Dauer mit dem Schlächter Assad, der Blut an seinen Händen hat, wird es nicht geben.“ Sie glaube auch nicht, dass Russland ihn auf Dauer stützen werde. Damit Syrien bis zu einer umfassenden Friedenslösung unter dem Dach der Vereinten Nationen nicht im Chaos versinke wie etwa Libyen, müssten aber vorübergehend die bestehenden Verwaltungsstrukturen erhalten werden.