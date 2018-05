Donald Trump besteht trotz Drohung aus Nordkorea auf Denuklearisierung

Donald Trump, Präsident der USA, und Kim Jong Un, Machthaber in Nordkorea, sind in Seoul während einer Nachrichtensendung auf einem TV-Bildschirm zu sehen. Foto: dpa/Ahn Young-Joon

Seoul/Pjöngjang Nach Wochen des politischen Tauwetters wählt die Führung in Pjöngjang wieder schärfere Töne. Der Gipfel zwischen Trump und Kim ist plötzlich wieder in Gefahr.

US-Präsident Donald Trump will im Clinch mit Nordkorea um das Atomprogramm des kommunistischen Landes auf einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bestehen. Auf eine entsprechende Frage am Rande des Besuches des usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijajew in Washington antwortete Trump: „Ja!“.