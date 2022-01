IHK fordert Gipfel in Duisburg : „Wenn wir das Klimaproblem beim Stahl lösen, dann lösen wir es überall“

Duisburg gilt als Europas größter Stahlstandort. Damit das so bleibt, soll auf CO 2 -freie Produktion umgestellt werden. Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg Die Spitze der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer hat einen Stahlgipfel in Duisburg noch in diesem Jahr gefordert. Dabei soll Druck auf die EU ausgeübt werden, um die Beihilfebestimmungen zu ändern und so den Weg frei zu machen für grünen Stahl aus Duisburg.