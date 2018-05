Angela Merkel besucht Wladimir Putin: Krisentreffen an der russischen Küste

Sotschi Um das deutsch-russische Verhältnis steht es nicht gut. Die Bundeskanzlerin reist deshalb zu Wladimir Putin. Die Erwartungen sind hoch.

Schon für ein einziges Thema auf der Liste würde die Zeit kaum reichen. Wenn es hoch kommt, werden Angela Merkel und Wladimir Putin am Freitag gut zwei Stunden miteinander sprechen, in der Sommerresidenz des Präsidenten im Badeort Sotschi an der russischen Riviera. Es geht um die Konflikte in der Welt: