Kritik an Machthaber Lukaschenko : USA verhängen neue Sanktionen gegen Belarus

Kritik an Machthaber Lukaschenko

Joe Biden, Präsident der USA, spricht im East Room des Weißen Hauses in Washington (Archivfoto). Foto: dpa/Susan Walsh

Washington Die USA verhängen weitere Sanktionen gegen die Regierung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Das teilte das Weiße Haus am Montag mit.

US-Präsident Joe Biden werde am Montag einen entsprechenden Erlass unterzeichnen, unter anderem wegen Lukaschenkos „Angriff auf die demokratischen Bestrebungen und die Menschenrechte der belarussischen Bevölkerung“, teilte das Weiße Haus am Montag in Washington mit. Auch das Nationale Olympische Komitee von Belarus sei Ziel von Sanktionen des US-Finanzministeriums.