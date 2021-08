Sturm aufs Kapitol : Erster Angeklagter bekennt sich schuldig zu Attacke auf Polizisten

Washington Zum ersten Mal nach dem tödlichen Sturm auf den Sitz des US-Kongresses hat sich ein Beteiligter schuldig bekannt: Fitnessstudio-Besitzer Scott F. gab zu, einen Polizisten angegriffen zu haben.

Acht Monate nach dem tödlichen Sturm auf den Sitz des US-Kongresses hat sich erstmals ein Beteiligter schuldig bekannt, damals einen Polizisten tätlich angegriffen zu haben. Das Geständnis des Fitnessstudio-Besitzers Scott F. aus New Jersey kam am Freitag im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft zustande und könnte Vorreiter für Dutzende weitere Fälle um Kapitol-Stürmer sein, die am 6. Januar mit Polizisten aneinandergerieten.

F. war am 22. Januar in seinem Haus in Stockholm im Staat New Jersey festgenommen worden. Neben Körperverletzung eines Polizisten der Polizei von Washington D.C. räumte er die Behinderung eines Beamten ein. Auf die Vergehen stehen eigentlich mehr als 20 Jahre Haft. Als Teil seines Deals werde die Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von dreieinhalb bis vier Jahre und drei Monate empfehlen, erklärte sein Anwalt. An diesen Teil der Vereinbarung ist der Richter jedoch nicht zwingend gebunden.