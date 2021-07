Coronavirus-Verdacht : Belarussischer Journalist in Haft schwer erkrankt

Kiew Vor drei Wochen haben Behörden des autoritären belarussischen Staatschefs Lukaschenko Dutzende Journalisten festgenommen. Nun bereitet der Gesundheitszustand eines der Inhaftierten Grund zur Sorge.

Der Belarussischen Journalistenvereinigung zufolge leidet der inhaftierte Andrej Skurko, Leiter der Anzeigenabteilung der Zeitung „Nascha Niwa“, an einer vom Coronavirus ausgelösten Lungenentzündung, die er sich im Gefängnis zugezogen haben soll. „Nascha Niwa“ berichtete diese Woche, Skurko sei in den Medizintrakt des Untersuchungsgefängnisses in Minsk mit „strukturellen Veränderungen in seinen Lungenflügeln“ verlegt worden. Seine Zellengenossen seien in Quarantäne, weil bei Skurko eine Coronavirus-Infektion vermutet werde.