Nach Protesten : Kuba erlaubt Gründung von kleinen und mittleren Unternehmen

Havanna Eigentlich ist in Kuba Staatswirtschaft die Norm. In einem beispiellosen Schritt hat die kubanische Regierung jetzt ein Gesetz verabschiedet, das die Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen zulässt.

Grünes Licht wurde am Freitag auf einer Sitzung des Staatsrats gegeben, an der Präsident Miguel Díaz-Canel per Videokonferenz teilnahm. "Der Staatsrat billigt das Dekret 'Über Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen', das deren Eingliederung in die Wirtschaft ermöglicht, um Teil der produktiven Transformation des Landes zu sein", hieß es in einer Mitteilung auf der Website der Nationalversammlung.