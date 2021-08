Folter, Totschlag, Mord : Lukaschenko setzt auf Staatsterror

Meinung Einschüchterung, Gewalt und Willkür auf allen Ebenen: Das ist das Wesen des Regimes in Belarus. Es steht außer Frage, dass Lukaschenko für eine schier unübersehbare Zahl an Verbrechen verantwortlich ist.

Die belarussische Exil-Opposition fordert von der Europäischen Union, das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko als internationale Terrorvereinigung einzustufen. Dazu wird es nicht kommen – auf einer solchen Liste stehen keine Staatenlenker, selbst wenn sie noch so blutrünstig regieren. Dort finden sich militante nichtstaatliche Organisationen wie die palästinensische Hamas oder die proiranische Hisbollah .

Nach plötzlichem Verschwinden : Vermisster Aktivist tot in Kiew aufgefunden

Aber damit nicht genug: Sicherheitsexperten haben keinen Zweifel daran, dass der belarussische Geheimdienst KGB seine Terrorakte auch im Ausland verübt. Jüngstes Opfer könnte der Oppositionsaktivist Witali Schischow geworden sein. Wie immer in solchen Fällen gilt juristisch die Unschuldsvermutung. Für eine politische Bewertung gelten allerdings andere Maßstäbe. Und in diesem Sinne steht außer Frage, dass Lukaschenko für eine schier unübersehbare Zahl an Verbrechen verantwortlich ist. Für schwerste Körperverletzungen, für Folter, Totschlag und Mord. Wenn man über die Aussage von US-Präsident Joe Biden noch skeptisch den Kopf schütteln konnte, der russische Präsident Wladimir Putin sei ein „Killer“, dann kann es daran bei Lukaschenko keinen Zweifel geben. Er ist, politisch gesprochen, ein Auftragskiller.